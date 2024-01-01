Demanda Arbitral

Este artículo examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema.

Demanda Arbitral (en Arbitraje)

Concepto de demanda arbitral en relación a este ámbito: Acto típico y ordinario de iniciación procesal o declaración de voluntad de una parte por la cual ésta solicita que se dé vida a un proceso y que comience su tramitación.

la demanda es, pues, en primer lugar una petición, una solicitud de alguien para que algo sea producido. Pero, en un segundo término más restringido, es solo aquella petición que tiene por objeto inicial el proceso, distinta de …