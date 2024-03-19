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Causas de Denegación de la Ejecución del Laudo Arbitral en el Convenio de Nueva York

Basado en el trabajo de Felix López Antón, en su artículo "Ejecución en España de Laudos arbitrales extranjeros (referido a las personas, los migrantes, personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones) (La aplicación del Convenio de Nueva York)" (Diario La Ley, 1985, pág. 1190, tomo 2): Una de las hipótesis prevista en el Convenio de Nueva York que puede frustrar la efectividad del laudo arbitral, en el contexto del convenio arbitral (véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como "award" en el derecho anglosajón, en inglés) es el supuesto de denegación de su ejecución, conforme a lo establecido en su artículo V.2, según el cual: "2. También se pod…