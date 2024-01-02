Dépeçage

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. La palabra "dépeçage" se refiere a un concepto del derecho internacional privado (conflicto de leyes en el sistema americano) en virtud del cual diferentes cuestiones dentro de un mismo caso pueden regirse por las leyes de diferentes jurisdicciones (países o estados dentro de un estado federal).

En los países de tradición jurídica anglosajona, el término "dépeçage" se utiliza normalmente para referirse a un único contrato que establece que las distintas partes del contrato se regirán por normas diferentes. El concepto se originó en países de tradición jurídica romanista, pero también s…