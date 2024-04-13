Depositante

Este artículo es un complemento a la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Ofrece hechos, comentarios y un análisis sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Persona que realiza un depósito de fondos o de valores en un banco o entidad de crédito. Persona física o legal que confía dinero o valores a un banco o otra institución financiera. .

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