Depositaria

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Es la entidad encargada de la custodia y depósito de los valores mobiliarios y demás activos financieros integrados en los Fondos de Pensiones. Podrán serlo las entidades de crédito con domicilio social o sucursal en España. .

Algunas Voces relacionadas con Depositaria en la Enciclopedia del Derecho