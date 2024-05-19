Depósito de Valores

Este artículo es un complemento a la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Ofrece hechos, comentarios y un análisis sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Son aquellos que el cliente efectúa en entidades financieras, bien en custodia, o en garantía de diversas operaciones.

Detalles

Los depositarios de títulos, valores, efectos o documentos que devengan intereses quedan encargados de realizar los cobros en las fechas de sus vencimientos. .

Algunas Voces relacionadas con Depósito de Valores en la Enciclopedia del Derecho