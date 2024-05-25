Depósitos Costeros de Conchas

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. Nota: puede interesar asimismo la lectura de Sedimentación Costera.

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Depósitos Costeros de Conchas en Antropología y Arqueología Histórica

Los vertederos costeros de conchas, es decir, los depósitos arqueológicos en los que predominan visual y materialmente las conchas marinas desechadas (depósitos de matriz de concha en otra terminología), son valiosas oportunidades para reconstruir las relaciones entre cazadores-recolectores, paisajes y recursos. Los restos de mariscos en estos basureros …