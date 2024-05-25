Depósitos Costeros de Conchas
Depósitos Costeros de Conchas
Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. Nota: puede interesar asimismo la lectura de Sedimentación Costera.
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Depósitos Costeros de Conchas en Antropología y Arqueología Histórica
Los vertederos costeros de conchas, es decir, los depósitos arqueológicos en los que predominan visual y materialmente las conchas marinas desechadas (depósitos de matriz de concha en otra terminología), son valiosas oportunidades para reconstruir las relaciones entre cazadores-recolectores, paisajes y recursos. Los restos de mariscos en estos basureros …