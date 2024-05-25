Derecho

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Introducción al Derecho

Una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta es que hablamos de un "cuerpo jurídico", lo que significa que hay más de una ley.

Clasificación del derecho

Antes de considerar qué es el derecho (lo que requerirá un breve examen de la filosofía del derecho) merece la pena reflexionar sobre los tipos de derecho que existen. El derecho puede clasificarse de varias maneras y el enfoque que se adopte del mismo se regirá por su clasificación.

Sustantivo o procesal

La primera división que quizá haya que discutir es la que existe entre el derecho sustantivo y el procesal. Más adelante se verá que algunos teóricos, entre los que destaca Hart, sostienen que el derecho puede clasificarse en normas primarias y secundarias. Las normas primarias se consideran leyes que establecen derechos, deberes y obligaciones. Las normas secundarias determi…