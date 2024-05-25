Derecho a la Biodiversidad

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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Los Principios del Derecho a la Biodiversidad

La diversidad biológica se define en el artículo 2 de los objetivos de desarrollo sostenible como "la variabilidad entre los organismos vivos de todas las fuentes, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros acuáticos, y los complejos ecológicos de los que forman parte; Esto incluye la diversidad dentro de las especies, entre las especies y los ecosistemas." Para más información sobre los objetivos de desarrollo sostenible o CDB, véase aquí. Entre el actual sistema de derecho intern…