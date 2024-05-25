Derecho Ambiental Chino

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Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

Artículo 26 de la Constitución China

En la Constitución vigente de China, el Artículo 26, ubicado en el Capítulo i [Principios Generales ] de dicha ley fundamental, dispone lo siguiente: el Estado protege y mejora el medio ambiente y el ambient…