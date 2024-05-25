Derecho Ambiental en Irán
Derecho Ambiental en Irán
Este artículo es una profundización de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.
Los esfuerzos de protección ambiental antes de la Revolución de 1979
En Persia, la conciencia de conservación comenzó, como a menudo lo hace, con la preocupación por la vida silvestre.
En ausencia de una legislación protectora, los cazadores que usaban jeeps habían perseguido implacablemente a las especies de llanuras más conspicuas, en particular las gacelas y el asno salvaje, y obviamente estaban en peligro de extinción.
Los esfuerzos de un grupo de deportistas dieron como resultado en 1956 la primera ley de conservación de la nación y la creación del Consejo de Juego de Persia (véase el pe…