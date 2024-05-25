Derecho Ambiental en Irán

Este artículo es una profundización de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

Los esfuerzos de protección ambiental antes de la Revolución de 1979

En Persia, la conciencia de conservación comenzó, como a menudo lo hace, con la preocupación por la vida silvestre.

En ausencia de una legislación protectora, los cazadores que usaban jeeps habían perseguido implacablemente a las especies de llanuras más conspicuas, en particular las gacelas y el asno salvaje, y obviamente estaban en peligro de extinción.

Los esfuerzos de un grupo de deportistas dieron como resultado en 1956 la primera ley de conservación de la nación y la creación del Consejo de Juego de Persia (véase el pe…