Derecho Ambiental en las Transacciones de Propiedad
Derecho Ambiental en las Transacciones de Propiedad
En inglés: Environmental Law in Property Transactions
En relación al derecho del Reino Unido, debe tenerse en cuenta el Acuerdo Verde, las Regulaciones sobre el Cambio Climático [Green Deal] y el número significativo de Regulaciones de Permisos Ambientales y Regulaciones sobre Residuos que se han acumulado. También es de destacar las normas nacionales e internacionales relativas al cambio climático de aplicación en el país.
El contenido incluye:
APROXIMACIÓN DE LA TRANSACCIÓN:
Manejo de la información: la cautela y los problemas medioambientales
Consultas preliminares
Libertad de acceso a la información ambiental
Búsqueda de cargos de terrenos locales
Consultas de autoridades locales y compañías de agua
Otras fuentes de información
Estudio ambiental
Evaluación y gestión del riesgo ambiental: protección contractual y seguro ambiental
Operaciones particulares - Arrendamientos, préstamos y titulización
Acuerdos para …