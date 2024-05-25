Derecho Ambiental en las Transacciones de Propiedad

En inglés: Environmental Law in Property Transactions

En relación al derecho del Reino Unido, debe tenerse en cuenta el Acuerdo Verde, las Regulaciones sobre el Cambio Climático [Green Deal] y el número significativo de Regulaciones de Permisos Ambientales y Regulaciones sobre Residuos que se han acumulado. También es de destacar las normas nacionales e internacionales relativas al cambio climático de aplicación en el país.

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