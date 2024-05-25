Derecho Ambiental Internacional
Derecho Ambiental Internacional
Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. En inglés: International Environmental Law. El derecho ambiental internacional es un cuerpo de derecho internacional relacionado con la protección del medio ambiente, principalmente a través de acuerdos internacionales (ver su concepto, así como tratado internacional, acuerdo internacional administrativo, acuerdo internacional medioambiental, acuerdo internacional no normativo, y acuerdo internacional sobre el transporte de mercancías perecederas o acuerdo ATP) bilaterales y multilaterales. El derecho ambiental internacional se desarrolló como un subconjunto del derecho internacional a m…