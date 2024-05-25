Derecho Ambiental Regional

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. Nota: véase también sobre cooperación regional en derecho ambiental.

Nunca te pierdas una historia sobre medio ambiente de esta revista de derecho empresarial.

Derecho Ambiental Regional y Crisis climática

En países con sistemas federales sólidos que respetan la soberanía estatal, los niveles subnacionales de gobierno están tomando la iniciativa en la adopción de programas para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero.45 Cuando el liderazgo (véase también carisma) nacional en cuestiones climáticas se debilita, los gobiernos estatales y locales han desarrollado alianzas creativas p…