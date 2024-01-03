Derecho Anglosajón

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema.

Cartas Anglosajonas (Anglo-Saxon Charters)

Hasta el año 900 d.C., con el número sawyer:

Los gobernantes de los pueblos ingleses en los siglos VII y VIII

Reyes de Kent (S 1-41)

Reyes de los sajones del sur (S 42-50)

Reglas del Hwicce (S 51-63)

Reyes de los sajones orientales (S 64-5)

Reyes de los norteños (S 66)

Gobernantes de los Mercians