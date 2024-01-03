Derecho Anglosajón
Derecho Anglosajón
Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto.
Cartas Anglosajonas (Anglo-Saxon Charters)
Hasta el año 900 d.C., con el número sawyer:
Los gobernantes de los pueblos ingleses en los siglos VII y VIII
Reyes de Kent (S 1-41)
Reyes de los sajones del sur (S 42-50)
Reglas del Hwicce (S 51-63)
Reyes de los sajones orientales (S 64-5)
Reyes de los norteños (S 66)
Gobernantes de los Mercians
Wulfhere, Æthelred, Coenred, Ceolred (S 67-81)
Rey Æthelbald (S 82-103)
Rey Offa (S 104-47)
Rey Ecgfrith (S 148-51)
Rey Coenwulf (S 152-85)
Ceolwulf y Wigl…