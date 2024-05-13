Derecho Bancario Europeo
Derecho Bancario Europeo
Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre el derecho bancario europeo. Puede interesar la información relativa a los depósitos bancarios (y su seguro), el Cheque Bancario (y sus tipos), el derecho financiero internacional y sus reglas legales, en buena parte dentro del derecho internacional público, y el contrato bancario (incluyendo, como modalidad, el Contrato de Crédito al Consumo. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto.