Derecho del Medio Ambiente

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.El derecho ambiental es un campo de derecho relativamente nuevo que comprende leyes diseñadas para proteger el medioambiente natural.

Nunca te pierdas una historia sobre medio ambiente de esta revista de derecho empresarial.

Ámbito

"El Derecho Ambiental moderno abarca, desde el punto de vista de la regulación sustantiva, todos los ámbitos de la actuación humana -se dice en el prólogo al Diccionario de Derecho Ambiental- en cuanto susceptibles de incidir en el entorno, y así se manifiesta en las diversas voces de este Diccionario relativas al tratamiento jurídico de la protección ambiental en sec…