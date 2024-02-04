Derecho Internacional de las Inversiones

Este artículo es una profundización de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho de la empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho financiero y bancario, sobre este tema.

Te explicamos, en relación al derecho bancario y financiero, qué es, sus características y contexto. En inglés: International Investment Law. Nota: pueden resultar de interés las entradas sobre Acuerdos Internacionales de Inversiones, la Inversión Extranjera Directa, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones y el Derecho Internacional Económico, donde se trata también de la protección de las inversiones extranjeras.