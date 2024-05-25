Derecho Internacional del Medio Ambiente

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. Este artículo se esfuerza por explicar cómo se desarrolla el verdadero cumplimiento del Derecho Internacional del Medio Ambiente (en adelante, "DMA", LIE o LTE, por sus siglas en inglés) en la sociedad internacional contemporánea. El análisis del cumplimiento del derecho internacional del medio ambiente implica el escrutinio de las principales funciones del sistema jurídico medioambiental internacional. Este análisis pretende realizarse "en contexto", es decir, con referencia a la jurisprudencia y a la práctica de los Estados, contribuyendo a los estudios actuales s…