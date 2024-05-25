Derecho Internacional Oceánico

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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Derecho marítimo: Derecho Internacional oceánico

Algunos aspectos del Derecho de los océanos afectan a las relaciones entre las naciones y bastantes asuntos importantes, como el de la neutralidad o la beligerancia en tiempo de guerra, están tratados por otras ramas del Derecho internacional.

Aviso

No obstante, la Convención del Derecho del mar de las Naciones Unidas, hoy en vigor como Derecho internacional, regula los aspectos primordiales del Derecho de los océanos, tales como los derechos de navegació…