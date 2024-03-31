Derecho Laboral Alemán

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre el derecho laboral alemán. En inglés: German labour law. Nota: Puede interesar también el análisis del derecho de trabajo francés, así como un análisis del derecho de trabajo europeo. Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto.