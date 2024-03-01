Derecho Laboral Europeo

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre el derecho laboral europeo. En inglés: European labour law. Nota: Puede interesar también el análisis del derecho de trabajo francés, la evolución del derecho laboral europeo, el Derecho Privado de la Unión Europea, así como un análisis del derecho de trabajo alemán. Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto.