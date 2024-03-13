Publicado: 4 de marzo de 2024

En general, los abogados tienen en cuenta el impacto de la IA en el mundo real. La rendición de cuentas es esencial para el éxito de los sistemas de IA generativa. Examinamos cómo la supervisión humana garantiza la rendición de cuentas en el ejercicio de la abogacía, lo que a su vez mejora el sistema y minimiza los riesgos. Los abogados pueden utilizar la IA generativa para elaborar memorandos, redactar escritos, idear y aportar ideas, redactar y negociar contratos, revisar facturas legales o de proveedores, llevar a cabo la diligencia debida para fusiones, etcétera. Los abogados también pueden utilizar la IA para la investigación jurídica. Consideremos, por ejemplo, que los abogados utilizan herramientas basadas en IA para resumir instantáneamente información compleja, presentando la información de forma fácilmente digerible y comprensible. Las herramientas de investig…