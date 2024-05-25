El Derecho Procesal Ambiental

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre el derecho procesal ambiental. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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El Derecho procesal al medio ambiente

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En Perú

En los recintos del Tribunal Constitucional de Perú se viene gestando la idea de que 'en la próxima década la justicia constitucional que imparta el Tribunal, se caracterizará por los temas de conflictos socio-ambientales'. Ejemplo de este inicio se reveló en una importante sentencia dictada recientemente sobre el tema en el caso Tuanama. Esta situa…