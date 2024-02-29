Derecho Social, Sumario

Este artículo es un complemento a las guías y cursos de esta revista de derecho empresarial. Ofrece hechos, comentarios y un análisis sobre este tema. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al derecho laboral o del trabajo, y respecto a sus características y/o su futuro): Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto. Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales Altos directivos Artistas y profesionales taurinos Asistencia sanitaria Autónomos Centro de trabajo Clasificación profesional Conflictos colectivos Contratación temporal Contrato de trabajo Cooperativas de trabajo asociado (véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como "associate" en derecho anglo-sajón, en inglés) y sociedades laborales Deportistas profesionales D…