Derechos de Emisión

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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Comercio de Derechos de Emisión en el Derecho Ambiental

El comercio de derechos de emisión es una política ambiental que trata de reducir la contaminación atmosférica de manera eficiente poniendo un límite a las emisiones, dando a los contaminadores un cierto número de permisos coherentes con esos límites, y luego permitiendo que los contaminadores compren y vendan los permisos. El comercio de un número finito de permisos da como resultado que se ponga un precio de mercado a las emisiones, lo que permite a los c…