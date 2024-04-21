Derechos Parentales

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho tributario o fiscal, en esta revista de aspectos jurídicos de la empresa.

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Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de la imposición en la empresa, sobre este tema.

Nunca te pierdas una historia sobre el derecho fiscal corporativo y relaciones tributarias, de esta revista enfocada al derecho empresarial:

Te explicamos, en relación a los impuestos y otros aspectos tributarios, sobre las personas juridicas, qué es, sus características y contexto. En inglés: Parenting Rights.

Derecho a Ser Padre con Dignidad

Las preocupaciones sobre el derecho a la paternidad (salud y dignidad) van desde los efectos del sistema de justicia penal en las familias hasta los entornos físicos perjudiciales en los que las personas crían a sus hijos.

Justicia en materia de nacimientos y obstetricia forzada

Dentro del conce…