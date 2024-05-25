Desarrollo Humano Sostenible

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Desarrollo Humano Sostenible

Algunos autores enfatizan con razón la importancia de los límites planetarios. Atribuyen el mayor progreso reciente en salud a los tres Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en materia de salud, que recibieron importantes fondos externos adicionales a través de nuevas organizaciones eficaces y eficientes. El cambio climático inducido por el ser humano -la crisis global, multigeneracional y global de movimiento lento- nos tiene en una senda de peligro planetario a largo p…