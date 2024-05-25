El Desarrollo Sostenible en el Derecho Internacional

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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El Desarrollo Sostenible en el Derecho Internacional

Tratados

El derecho internacional se refiere al derecho entre Estados. La referencia jurídica más amplia al desarrollo sostenible en el derecho internacional es una mención explícita en diversos tratados, en particular los tratados sobre el medio ambiente, por lo que es jurídicamente vinculante en el contexto de los tratados. El carácter vinculante de los tratados se refiere únicamente a sus partes, que pueden ser Estados u orga…