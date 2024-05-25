Desastres Naturales

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre los desastres naturales. Nota: Consulte asimismo la información relativa a Reducción del Riesgo de Desastres, la Protección contra Desastres en el Derecho de la Unión Europea, y la respuesta en Asia. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

Nunca te pierdas una historia sobre medio ambiente de esta revista de derecho empresarial.

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El primer Día de la Tierra, celebrado en 1970, marcó la aparición del ecologismo en una poderosa acción política. Las nuevas actitudes del público apoyaron los amargos ataques a las autoridades, especialmente en el gobierno y la indu…