Descentralización Financiera

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. La descentralización supone una ampliación del proceso de delegación.

En la descentralización, la unidad central de una organización distribuye las funciones, la responsabilidad, la rendición de cuentas y la autoridad correspondiente a las unidades regionales y locales situadas lejos de ella.

Compartir

La descentralización es el modelo de responsabilidad que surge de la delegación.

Compartir

La descentralización es el esfuerzo sistemático por delegar en los niveles más bajos toda la autoridad, excepto la que sólo puede ejerc…