Descontar

Este artículo es un complemento a la información sobre comercio internacional, en esta revista del derecho de los negocios. Ofrece hechos, comentarios y un análisis sobre este tema. Te explicamos, en relación a los aspectos jurídicos del comercio exterior, qué es, sus características y contexto.

Introducción: Descontar

Concepto de Descontar en el ámbito del comercio exterior y otros afines: Obtener o conceder una rebaja por concepto de intereses correspondientes al pago anticipado de una cuenta o de un título de crédito. Vender o comprar títulos de crédito con anticipación a su vencimiento mediante la rebaja correspondiente de los intereses que se pacten en la operación.

En general, bonificar o rebajar una cantidad al tiempo de pagar una cuenta o un documento.

Descontar

Prestar dinero sobre, o comprar, un instrumento de pago, como un pagaré, un giro o una letra de cambio, deduciendo de antemano el interés convenido. El monto adelantado sobre un p…