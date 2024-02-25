Descubierto

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Cantidad dispuesta por una cuentacorrentista en exceso del saldo (véase una definición en el diccionario y más detalles, en la plataforma (de Lawi), sobre saldo) acreedor a su favor. Venta de títulos o divisas sin cobertura. .

