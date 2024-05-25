Desertificación

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. En inglés: Desertification.

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Desertificación

La desertificación es el proceso por el cual las causas naturales o humanas reducen la productividad biológica de las tierras secas (tierras áridas y semiáridas). La disminución de la productividad biológica puede ser el resultado del cambio climático, la deforestación, el pastoreo excesivo, la pobreza, la inestabilidad política, las prácticas de riego insostenibles o una combinación de esos factores. El concepto no se refiere a la expansión física de los desiertos existen…