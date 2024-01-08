Designación de los Árbitros

Designación de los Árbitros (en Arbitraje)

Concepto de designación de los árbitros en relación a este ámbito: la designación de los árbitros se configura como la potestad que tienen las partes, en base al principio básico de autonomía de la voluntad, que prima en el arbitraje, de nombrar al árbitro o árbitros que van a dirimir las controversias sometidas a arbitraje. El nombramiento del árbitro se compone no solo de la designación física de la persona o tribunal arbitral…