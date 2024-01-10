Desistimiento del Proceso Arbitral

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto.

Requisitos de Desistimiento del Proceso Arbitral (en Arbitraje)

Examen de desistimiento del proceso arbitral en relación a este ámbito: Existen ciertos requisitos para la procedencia del desistimiento del arbitraje, a saber: (i) que el demandado no se oponga a ello, y (ii) en caso el demandado se oponga, que el Tribunal Arbitral no le reconozca un interés legítimo para obtener una solución definitiva de la controversia.

En relación al punto (i) de los requisitos de…