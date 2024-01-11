Deslocalización del Arbitraje Internacional

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Deslocalización del Arbitraje Internacional (en Arbitraje)

Concepto de deslocalización del arbitraje internacional en relación a este ámbito: la expresión «deslocalización del arbitraje internacional» hace referencia a la concepción de algunas jurisdiccIones, o de algunos autores, según la cual el arbitraje internacional no estaría «localizado» en el orden jurídico de su sede. El principio básico subyacente de esta doctrina es que el árbitro no tiene foro…