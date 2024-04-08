Despido Causal/despido Libre

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre el despido causal. Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto.

Nunca te pierdas una historia sobre derecho del trabajo y relaciones laborales, de esta revista de derecho empresarial:

Noción de Despido Causal/despido Libre

En materia de empleo y relaciones laborales en la Unión Europea y/o España, se ha ofrecido [1], respecto de despido causal/despido libre, la siguiente definición: Clasificación básica de los regímenes jurídicos del despido, que tiene una presencia permanente en el debate sobre la regulación de la extinción del contrato de trabajo.

Trabajo

En los regímenes de despido causal se exig…