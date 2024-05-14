Despido Libre

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre el despido libre. Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto.

Nunca te pierdas una historia sobre derecho del trabajo y relaciones laborales, de esta revista de derecho empresarial:

Noción de Despido Libre en el Contexto del Mercado de Trabajo

En relación a las relaciones laborales españolas, despido libre ha sido definido [1] de la siguiente forma: Norma del derecho civil norteamericano mediante la cual una empresa hace valer su derecho de terminar la relación laboral con un empleado o empleada en cualquier momento y por cualquier motivo.