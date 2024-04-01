Despido Nulo

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre el despido nulo. Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto.

Nunca te pierdas una historia sobre derecho del trabajo y relaciones laborales, de esta revista de derecho empresarial:

Noción de Despido Nulo

En materia de empleo y relaciones laborales en la Unión Europea y/o España, se ha ofrecido [1], respecto de despido nulo, la siguiente definición: Despido declarado discriminatorio o lesivo de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador (libertad sindical, derecho de huelga, libertad de expresión (véase; y también libertad de creación de medios de comunicación, libertad de comunicación, li…