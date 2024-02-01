Despidos
Despidos
Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre los despidos. Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto.
Algunas Ideas sobre Despidos" box_color="#242256.
El despido está vinculado al ordenamiento laboral, y en el caso de España, al Estatuto de los Trabajadores (ET), que regula el despido como uno de los modos de extinción del contrato de trabajo en su artículo 49.
La indemnización del despido trata de paliar el efecto negativo que para la economía del trabajador tiene dejar de ingresar su salario.
Existe la posibilidad de instar su nulidad (impugnación de despido), debiendo readmitirse al trabajador en la empresa.
Existe derecho a cobrar los sa…