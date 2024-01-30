Determinación de la Internacionalidad del Arbitraje

Este artículo examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema.

La Determinación de la Internacionalidad del Arbitraje (en Arbitraje)

Concepto de la determinación de la internacionalidad del arbitraje en relación a este ámbito: Hay que distinguir el arbitraje internacional del arbitraje interno, ya que ambos son objeto de una regulación diferenciada.

Sin embargo, la nacionalidad de los arbitrajes es una cuestión que fue muy discutida por la doctrina y que a pesar de encontrarse hoy en día plenamente admitida po…