Determinación del Arbitraje Internacional

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. En inglés: International Arbitration Determination, o Determination of International Arbitration. Nota: También puede interesar el concepto jurídico de Laudo arbitral, la definición de arbitraje en derecho, y su significado como International Arbitration en derecho anglosajón (en inglés). Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Determinación de la Sede del Arbitraje Internacional

La sede del arbitraje es fundamental para definir el marco jurídico de los procedimientos arbitrales internacionales.…