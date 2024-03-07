Determinación del Justiprecio

Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Fecha para la Determinación del Justiprecio Momento y Forma de Pago Interés Ilegalidad de la Expropiación (en Arbitraje)

Concepto de fecha para la determinación del justiprecio momento y forma de pago interés ilegalidad de la expropiación en relación a este ámbito: El criterio general es atender a la fecha de la expropiación o inmediatamente anterior al que ésta es de público conocimiento, sin que en ningún caso la indemnización deba incorporar el efecto adverso de la adopción o anuncio de la medida expropiatoria en el valor de la inversión.

Más dificultad ofrece qué momento considerar en las llamadas «creeping expropriations» (vid. Generation Ukraine vs. Ukraine).

En ningún caso se exige que el pago sea previo a la expropiación; los APPRIs suelen hablar de «pronto pago», »pago sin demora», o «pago sin demora irrazonable», prev…