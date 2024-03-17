Devengo Del Impuesto

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho tributario o fiscal, en esta revista de aspectos jurídicos de la empresa.

Deja un comentario

Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de la imposición en la empresa, sobre este tema.

Nunca te pierdas una historia sobre el derecho fiscal corporativo y relaciones tributarias, de esta revista enfocada al derecho empresarial:

Te explicamos, en relación a los impuestos y otros aspectos tributarios, sobre las personas juridicas, qué es, sus características y contexto.

Devengo Del Impuesto en el Derecho Español

Devengo Del Impuesto en 2001

Según el Diccionario Jurídico Espasa, Devengo Del Impuesto significa:

Es el momento en que se entiende realizado el hecho imponible y nace la obligación tributaria. De suyo tiene carácter instantáneo, pero mientras que en los impuestos de devengo instantáneo el devengo coincide con la r…