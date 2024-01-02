Diferentes Sistemas de ADR

Este artículo es una ampliación de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Diferentes Sistemas de ADR (en Arbitraje)

Concepto de diferentes sistemas de ADR en relación a este ámbito: Con las siglas ADR se identifican las Técnicas Alternativas de Resolución de Controversias que ofrecen una forma económica y rápida de llegar a una solución extrajudicial en un asunto.

En este sentido, los ADR se canalizan en el contexto de las políticas para mejorar la justicia, ya que desarrollan un papel complemen…