Dinero A La Vista

Este artículo es un complemento a la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Ofrece hechos, comentarios y un análisis sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto.

Con dinero a la vista (en inglés call money) los bancos efectúan préstamos a corto plazo (véase más en la plataforma (de Lawi) general) entre sí, o con otras instituciones financieras.