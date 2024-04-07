Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto.

En materia de Planes y Fondos de Pensiones ejerce el control administrativo del cumplimiento de los requisitos precisos para el acceso a la actividad por Entidades Gestoras de Fondos de Pensiones, la supervisión ordinaria del ejercicio de la misma, así como de las condiciones que han de cumplir los Fondos y Planes ....