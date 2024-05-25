Directiva sobre el Rendimiento Energético de los Edificios

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. La Directiva de la UE sobre la eficiencia energética de los edificios fue adoptada en 2002. Su objetivo era mejorar la eficiencia energética de los edificios, reducir las emisiones de carbono y disminuir el impacto del cambio climático. El 19 de mayo de 2010, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo adoptaron una refundición de la Directiva sobre el rendimiento (véase una definición en el diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre rendimientos) energético de los edificios con el fin de reforzar los requisitos de rendimiento (véase…