Discovery Arbitral de Documentos Electrónicos

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Discovery Arbitral de Documentos Electrónicos

Concepto de discovery arbitral de documentos electrónicos en relación a este ámbito: Informado por los mismos principios sustantivos del discovery arbitral, el discovery arbitral de documentos electrónicos es una institución probatoria autónoma, dirigida exclusivamente a la obtención y aportación al procedimiento arbitral de pruebas documentales específicas y relevantes, que (i) no estén en posesión del soli…